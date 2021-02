Gruppo Unicomm (Selex) consolida la rete Mega

Si amplia la rete dell'insegna Mega, la tredicesima realizzata dal Gruppo Unicomm (Selex). L'ultima apertura è stata realizzata in Veneto, a Marghera, Mestre, sviluppata su un'area di 2.500 mq situata in via Fratelli Bandiera, nell’area dell’ex Feltricio Veneto.

“Abbiamo concluso il 2020 con l’apertura di due nuovi store Mega, uno a Castions di Strada e uno a Montebelluna: iniziamo il nuovo anno con un’altra apertura importante, in una piazza rilevante come Mestre -spiega Marcello Cestaro, presidente del Gruppo Unicomm-. È un territorio che conosciamo bene e a cui siamo legati perché siamo già presenti a Mestre con un’altra nostra insegna, il Famila di via Pertini, ma abbiamo voluto diversificare l’offerta per andare ulteriormente incontro ai nostri clienti. Ed è anche un altro passo in direzione dell’obiettivo che ci siamo dati: raggiungere i 10.000 collaboratori e dare un lavoro a più persone possibili in un momento così difficile”.

“La sfida che ci siamo dati è garantire sempre i prezzi più bassi ma senza rinunciare mai alla qualità -aggiunge Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo Unicomm-. Questo punto di vendita ha un valore aggiunto perché è una bellissima operazione di rigenerazione urbana di un’area abbandonata e degradata”.

Offerta e promozioni

L'assortimento comprende circa 11.000 referenze di cui 7.800 articoli nel settore del grocery, oltre 2.300 articoli di fresco e freschissimo, 900 articoli di non alimentare. La particolarità dell’insegna è anche la presenza dei grandi formati, particolarmente interessanti per ristoratori ed esercenti, come ulteriore occasione di risparmio, differenziata sui molti reparti, dai freschi alle categorie del grocery.

L'area freschi si sviluppa attraverso un percorso che inizia con l'ortofrutta, prosegue con la pescheria, la gastronomia. Particolare attenzione vengono posti instore alle selezioni enogastronomiche del territorio e ai tradizionali prodotti nazionali.

A cadenza mensile saranno presenti offerte anche su prodotti non food, delle categorie del mondo del casalingo e dell’elettronica.