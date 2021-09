Gusto 17 entra nella piattaforma delivery Gorillas

Il gelato artigianale di Gusto 17 porta la sua linea di Pasticceria Gelato sulla piattaforma tedesca Gorillas per intercettare e soddisfare i bisogni del suo target contemporaneo e tech addicted.

In assortimento anche la novità di prodotto del brand creata per omaggiare il servizio di spesa a domicilio: il Biscotto gelato ispirato ai colori black and white, tipici della piattaforma. Si tratta di un mini cookie extra dark ripieno di “stracciatella sbagliata”, una stracciatella al contrario creata con gelato al fiordilatte, realizzato con latte fresco prodotto da mucche adottate dall’agri-gelateria in una Cascina alle porte di Milano, unito a carbone vegetale e variegato con chips di cioccolato bianco.

Il prodotto sarà disponibile in tutte le città in cui è attualmente presente il servizio di spesa a domicilio di Gorillas (Milano, Roma, Torino) per una settimana dal 10 settembre e per tutto l’autunno.

Le app salvatempo suggerite da Gorillas

Per andare incontro alle esigenze dei consumatori che, finite le vacanze, tornano alla solita routine, Gorillas promuove cinque app “salvatempo” per un rientro zero stress.

Le soluzioni proposte dall'urban delivery abbracciano più settori spaziando dalla tecnologia alla pulizia per la casa. In primo luogo c'è la soluzione di spesa di Gorillas che consente di ricevere la spesa ovunque gli utenti ritengano più comodo riceverla in soli 10 minuti dall'ordine via app con una disponibilità di oltre 1.500 prodotti e generi alimentari allo stesso prezzo della grande distribuzione e a un costo di consegna contenuto di soli 1,80 euro e senza minimo d’ordine.

Le altre soluzioni