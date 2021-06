Arriva in Italia l’app tedesca di delivery Gorillas

Sbarca nel nostro Paese l'app di delivery Gorillas, la startup nata un anno fa a Berlino, con consegna in 10 minuti dall'ordine. L'app si basa su una rete di micro centri di distribuzione di quartiere in cui lavorano solo biker e dark store associate regolarmente assunti. Il servizio è disponibile a Milano nei quartieri di De Angeli-City Life, Colonne, Nolo-Centrale e da metà giugno a Porta Romana-Lodi. Nelle prossime settimane il servizio si amplierà nel capoluogo lombardo e in altre città d’Italia, tra cui Roma, Torino e Genova.

L'offerta comprende più di mille prodotti agli stessi prezzi del supermercato con costi di delivery di 1,80 euro. La consegna viene effettuata su bici elettriche.

“Il nostro team di biker è il cuore di Gorillas, una community inclusiva e multietnica dove non c’è spazio per discriminazioni di nessun genere. È grazie a loro se siamo in grado di fornire un servizio fuori dall’ordinario ed proprio per questo che non li consideriamo dei semplici fattorini, ma una community capace di guidare il cambiamento per un consumo più consapevole e sostenibile” sottolinea Kağan Sümer, fondatore e CEO di Gorillas.

Il team di Gorillas Italia è guidato da Alessandro Colella, che torna in Italia dopo una carriera all'estero iniziata in Rocket Internet, dove ha lavorato nell'eCommerce, sia per le aree Sud Est Asiatico e America Centrale, e successivamente in WeWork.

“La vita è troppo breve per il cibo scadente, per questo non scendiamo mai a compromessi sulla qualità dei nostri prodotti -commenta Alessandro Colella, general manager di Gorillas per l’Italia-. Inoltre, collaborare con le aziende locali di ogni città in cui operiamo ci aiuta non solo a incontrare il gusto delle comunità a cui ci approcciamo, ma ci permette anche di sostenere le realtà del territorio diventando per loro un nuovo canale di distribuzione. A Milano abbiamo già attive partnership con Barba N Juice, Remeo gelato e Birrificio Lambrate, ma siamo alla continua ricerca di nuove realtà locali da sostenere e da far conoscere ai nostri clienti”.