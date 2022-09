Hasbro Pulse: arriva in Italia la piattaforma per i collezionisti

Già attiva negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Germania, la piattaforma Hasbro Pulse arriva in Italia, Francia, Spagna e Austria

La piattaforma online Hasbro Pulse, dedicata ad appassionati e collezionisti e già attiva negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Germania, arriva in Italia, Francia, Spagna e Austria disponibile su questo sito. A riguardo Alex Shropshire, responsabile commerciale Hasbro Pulse Europa, spiega: "L’entusiasmo dimostrato dagli appassionati di tutto il mondo per i marchi Hasbro è impareggiabile e poter, finalmente, rendere disponibile il catalogo Hasbro Pulse anche ai fan in Italia, Francia, Spagna e Austria è semplicemente fantastico. Stiamo continuando a lavorare per ampliare le nostre sedi Pulse e ci auguriamo di fare altri emozionanti annunci nel prossimo futuro".

Offerta e servizi di Hasbro Pulse

Come da tradizione, sono disponibili per i collezionisti prodotti esclusivi dei brand più iconici di Hasbro, come G.I. JOE, Power Rangers, Transformers e Avalon Hill, così come dei partner Fortnite e Ghostbusters, Marvel e Star Wars.

La piattaforma sbarcata in Italia presenta inoltre una novità assoluta: per la prima volta i collezionisti che vivono in Italia, Francia, Spagna e Austria saranno invitati alla terza edizione della Hasbro Pulse Con, la convention digitale che si svolgerà dal 30 settembre al 1° ottobre 2022. L'evento permette di accedere a contenuti esclusivi, prodotti in anteprima, tante guest star, opportunità uniche per i membri Pulse Premium, interazioni con i fan collegati, il tutto accompagnato dalla musica di DJ Amen. Hasbro Pulse Con sarà trasmessa in diretta streaming esclusivamente sul canale YouTube Hasbro Pulse.

Inoltre, arriva anche HasLab, il progetto di crowdfunding di Hasbro Pulse che ha l’obiettivo di realizzare prodotti da sogno per i fedelissimi fan. Infatti, a partire fino al 1° novembre, i clienti potranno finanziare il progetto di “Marvel Legends HasLab Engine of Vengeance” per celebrare l’anniversario di Ghost Rider. Infine, c’è Hasbro Pulse Premium, un servizio speciale che offre vantaggi come la spedizione gratuita, l’early access ai prodotti in uscita.