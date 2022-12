Helbiz Kitchen, in partnership con Virtual Dining Concepts, porta in Italia gli hamburger di Mr Beast e i biscotti firmati Mariah Carey (Mariah's Cookies)

Helbiz Kitchen annuncia la partnership con Virtual Dining Concepts (di seguito: Vdc) per la licenza dei diritti di branding degli hamburger della star di YouTube Mr Beast (MrBeast Burger), lo YouTuber più seguito al mondo con oltre 119 milioni di iscritti e 19 miliardi di visualizzazioni, premiato come Creator of the Year 2022.

La partnership porta in Italia anche i biscotti firmati Mariah Carey (Mariah's Cookies) e altri prodotti che arricchiscono l’offerta Helbiz nella ristorazione. Tutti i nuovi prodotti saranno disponibili inizialmente a Milano e Torino, esclusivamente con consegna a domicilio e seguiranno l’espansione di Helbiz Kitchen in tutta Italia. L’accordo prevede la licenza per la vendita in Italia dei brand MrBeast Burger e Mariah's Cookies attraverso l'App e altre piattaforme di food delivery.

MrBeast Burger è il marchio di ristoranti virtuali lanciato nel dicembre 2020 dal filantropo Jimmy Donaldson (in arte Mr Beast), in collaborazione con Virtual Dining Concepts. Il menù e i piatti di MrBeast Burger sono già disponibili negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, negli Emirati Arabi Uniti e in Canada, esclusivamente con consegna a domicilio.

"Con MrBeast Burger e Mariah’s Cookies puntiamo a offrire a un numero sempre più ampio di clienti Helbiz Kitchen in Italia un’esperienza entusiasmante -dichiara Salvatore Palella, amministratore delegato di Helbiz Kitchen-. I nostri clienti meritano grandi marchi, cibo gustoso, un servizio conveniente, prezzi accessibili e partnership durature. È un privilegio lavorare con VDC e siamo felici di offrire, per la prima volta in Italia, i prodotti MrBeast Burger e Mariah's Cookies ai nostri clienti”.

Da gennaio 2023 Helbiz Kitchen raggiungerà Torino con una nuova location. Uno sviluppo in linea con il piano di crescita di Helbiz Kitchen, che anche a Milano, a partire da dicembre, ha due nuovi spazi. Un progetto che si rafforza anche grazie alla partnership avviata con Kuiri, il network di cloud kitchen studiate appositamente per le consegne (delivery) e l'asporto. Helbiz Kitchen ha già in programma di raggiungere altre città, prima tra tutte Roma.