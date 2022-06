L’automatizzazione consente una gestione migliore e ragionata dei prezzi a vantaggio sia del consumatore che dell’insegna. Il supporto di Axiante

Il dynamic princing è uno strumento che, se adottato, consente alle aziende di massimizzare il proprio profitto variando i prezzi in funzione della domanda e delle richieste provenienti dal mercato. La metodologia, già applicata con successo nel caso dell’ecommerce e delle prenotazioni online, è una potente leva anche per le insegne della gdo. Purtroppo molte realtà ancora oggi non approfittano dei benefici che le soluzioni di price intelligence possono offrire in tutta una serie di applicazioni concrete.

“Il dynamic pricing -spiega Antonio D’Agata, Partner Director Strategic Accounts di Axiante- può migliorare la gestione dello stock, facendo in modo di abbassare - in automatico, tramite un algoritmo - il prezzo di un prodotto in scadenza verso l’orario di chiusura del punto di vendita”. In seconda battuta può determinare il prezzo ottimale di vendita, ma non scegliendo il prezzo più basso o più alto rispetto al competitor in modo empirico, bensì monitorando i prezzi della concorrenza e adattando il proprio in funzione degli obiettivi stabiliti.

In terzo luogo, con il dynamic pricing è possibile gestire meglio le fasce orarie di vendita (che siano di punta o di calma), orchestrando i prezzi in modo da catturare l’interesse dello shopper.

Infine, grazie al dynamic pricing viene presidiata al meglio anche la fase di delivery, organizzando i prezzi a seconda degli spostamenti in diverse aree delle consegne (se sono in un’area circoscritta, il prezzo può essere più basso, a vantaggio del cliente, senza che questo sia oneroso per la gdo).

“Axiante, in qualità di Business Innovation Integrator, è a disposizione per supportare le aziende nell’integrazione del dynamic pricing nelle quattro aree di competenza analizzate. Grazie a una soluzione raffinata e automatizzata di analisi e monitoraggio della concorrenza, capace di integrarsi con gli altri sistemi di gestione degli stock, siamo in grado di realizzare una strategia di pricing vincente”.

Per saperne di più: www.axiante.com