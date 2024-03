I corner Pence 1979 in Rinascente in primavera

Si consolida la presenza del brand di abbigliamento Pence 1979 nel settore del lusso con i corner del brand in Rinascente, in primavera.

Si consolida la presenza del brand di abbigliamento Pence 1979 nel settore del lusso grazie all'accordo siglato per portare i corner del brand in Rinascente, in primavera.

Pence 1979 in Rinascente: dove e quando

Ed ecco i corner pop up di Pence 1979 programmati in marzo e aprile, con i flagship Rinascente e le collezioni selezionate per la vendita:

-Rinascente Milano, dal 5 marzo al 15 aprile, linea donna;

-Rinascente Torino, dal 5 marzo all'8 aprile, linea donna;

-Rinascente Firenze, dal 5 marzo all'8 aprile, linea donna e uomo;

-Rinascente Roma Fiume, dal 5 marzo al 10 aprile, linee donna e uomo;

-Roma Tritone, dal 7 marzo al 10 aprile linee donna e uomo.

Linee di abbigliamento e accessori

La scelta di posizionare i corner nelle grandi città non è casuale, visto che il brand si ispira all'estetica street e alla contemporaneità urbana. La linea che in particolare sarà presente nei corner Pence 1979 è la Denim PE24, che esprime i capisaldi del brand in uno stile cosmopolita che bilancia heritage e modernità, esprimendo personalità sfaccettate.

Nei corner ci sarà anche una selezione di quelli che il brand definisce gli essentials, ovvero capi iconici che incarnano atteggiamenti, sensazioni, valori e istinti legati ai capisaldi di Pence 1979.

Gli allestimenti presso Rinascente

Le caratteristiche del pop up rispecchiano le sfaccettature del brand Pence 1979 attraverso delle personalizzazioni. L'area è caratterizzata da una pavimentazione color Denim con parole chiave in inglese, tutte con iniziale la lettera P, interpretate in stile street art.

Corner Pence 1979 presso Rinascente 1 di 3

I corner rappresentano per Pence 1979 in tassello della strategia di crescita, un palcoscenico delle proprie linee collocato presso le più importanti città italiane.

Il brand è presente in Italia presso una 60ina di negozi di abbigliamento multimarca e altri 20 all'estero. In particolare, in Svizzera, Germania, Corea e Asia, con il progetto di entrare nel 2024 anche in Francia, nell'area scandinava, in Benelux e in Nord America. La previsione di crescita per il 2024 è del 25%.