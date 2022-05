I Love Poke ha incrementato il numero di franchisee del 50% da quando è partito l'accordo con Bnp Paribas Leasing Solutions

Arrivati alla soglia dei 130 punti di vendita (127 per l’esattezza, in tutta Italia, 60% dei quali diretti), Michael Lewis e Rana Edwards, fondatori di di I Love Poke, progettano di sviluppare una formula di sviluppo retail basata su joint venture con i loro franchisee più importanti. Ad affiancarli in questo percorso, Bnp Paribas Leasing Solutions I Love Poke italiano ha siglato un accordo.

“La collaborazione con Bnp Paribas Leasing Solutions è nata per offrire maggiore supporto ai franchisee che scelgono il marchio I Love Poke -spiegano i due fondatori-. Garantiamo agli affiliati costi iniziali fortemente contenuti, una media fatturato per store molto alta e un affiancamento giornaliero sin dall’apertura con progetti chiavi in mano. Grazie a Bnp Paribas oggi possono richiedere leasing che supportano ancora di più l'attività di sviluppo e l'apertura dei nuovi punti vendita”.

A cinque mesi dall’avvio della collaborazione, la quota in franchising di I Love Poke è aumentata del 50% e sono già alcune decine gli store aperti grazie ai programmi di finanziamento di Bnp Paribas Leasing Solutions. “Questo accordo per noi è strategico, perché consolida la nostra presenza in un mercato in cui vogliamo crescere molto, quello del food -aggiunge Michele Bertrandi, general manager della business unit Equipment&Logistics di Bnp Paribas Leasing Solutions-. I Love Poke poi, ha tutte le caratteristiche che cerchiamo in un partner: è ambizioso e in forte crescita, ha un business innovativo e, soprattutto, dà grande attenzione alla sostenibilità, che per noi è un aspetto fondamentale".

I Love Poke è la prima catena di poke in Italia con certificazione di catena di custodia a marchio Asc per il salmone e Msc per il tonno perché s’impegna ad acquistare materie prime che provengono da fonti certificate secondo gli standard internazionali per una pesca sostenibile e per un allevamento responsabile.

“La nostra catena è costruita sul modello americano -aggiungono Rana Edwards e Michael Lewis-. Anche se nell’ultimo periodo stiamo affrontando diverse problematiche legate all’aumento dei costi di energia, alla disponibilità della materia prima, e al caro trasporti, siamo stati in grado di superarle grazie alla nostra organizzazione di supply chain, al nostro centro di produzione centralizzato, e al nuovo centro di logistica che offre servizi a tutta la catena. Tutto questo ci consente di garantire il controllo diretto sull’origine dei prodotti, seguire la materia prima dalla a alla z, essere consapevoli e sicuri di ciò che serviamo. Nonostante le difficolta`, quindi, il nostro obiettivo e` crescere ancora nei prossimi anni”.

Dopo una vacanza in California nel 2016, Rana Edwards e Michael Lewis decisero di portare il poke in Italia aprendo -era l'ottobre 2017- a Milano il primo locale con il marchio I Love Poke. Newyorkese, laureata con lode in farmacologia, un dottorato in chimica farmaceutica e un master in nutrizione ad Harvard, Rana Edwards ha messo al servizio di I Love Poke la propria competenza scientifica e la passione per l’alimentazione sana, selezionando le materie prime e creando ricette bilanciate e ricche di nutrienti.