I Love Poke cambia look e location a Milano-via Filzi

I Love Poke ha riaperto uno dei suoi primi punti di vendita in una nuova location, più grande e vicina alla Stazione Centrale: previsto anche il dehors

I Love Poke ha riaperto in uno spazio più grande lo storico locale di via Fabio Filzi a Milano: la nuova location è al civico 19, verso l'incrocio con via Pirelli, in un tratto di Fabio Filzi caratterizzato da un flusso pedonale più intenso soprattutto nelle ore centrali del giorno corrispondenti alla pausa pranzo (13-15). "Una delle novità è proprio la location -precisa Michael Nazir Lewis, fondatore con la moglie Rana Edwards, di I Love Poke- perché ci siamo spostati di 150 metri circa verso la stazione Centrale rispetto a dove eravamo con il precedente locale; e non hai idea del cambiamento in termini di flussi e fatturati previsti: abbiamo incrementato il business del negozio storico di almeno il 40%".

Il nuovo I Love Poke, a pochi passi dall’incrocio con via Pirelli, dove c'è anche il consolato peruviano, ha aperto al posto di un bar/paninoteca a fianco della sede di Confcooperative (prima della quale c'era l’Istituto formazione giornalisti Carlo De Martino). I love Poke di via Fabio Filzi è stato il 3° locale aperto, inaugurato nel 2018, e da qui alla fine dell’estate potrebbe già diventare uno dei primi per fatturato (la stima è di circa 1,3-1,4 milioni di euro all’anno). È previsto anche un dehors che dovrebbe aggiungere all'esterno circa 16 posti.

Nella re-location c’è anche un’altra novità: “Siamo già operativi da qualche giorno con la dark kitchen di Almaki utilizzando le principali piattaforme di delivery, ed entro fine giugno apriremo un chiosco all’interno del centro commerciale Fiordaliso a Rozzano” aggiunge Sara Bianchedi, marketing manager di I Love Poke.

Il punto di vendita di via Fabio Filzi 19 è diretto da Silvia Zamperlini, 28 anni, una delle 6 area manager di F&B Investment, la società che sviluppa l’insegna I Love Poke prevalentemente in forma diretta (70%): Silvia, che è dipendente di F&B, ha quasi vent’anni di esperienza nella ristorazione (viene da Temakinho) e gestisce 12 punti di vendita a Milano.

“I Love Poke offre la possibilità di una pausa pranzo leggera e salutare -commenta Silvia Zamperlini- in un ambiente controllato dal punto di vista qualitativo e igienico: basta solo dire che il nostro personale riceve per esempio salmone e tonno già tagliato e porzionato, quindi la lavorazione è già fatta a monte, in ambiente sicuro e controllato, nel nostro centro produttivo di Pioltello. Siamo gli unici in Italia nel settore poke ad avere una certificazione di filiera sul pesce (tonno e salmone). Ma siamo molto attenti alla rotazione di altri prodotti come il riso, che se non è gestito bene, può dare più problemi del pesce”.

Il menù di I Love Poke (sempre componibile a scelta del cliente) prevede la scelta di massimo due basi (su 6, per esempio, riso bianco, nero o integrale), alle quali si aggiungono gli ingredienti (da selezionare fra i 17 disponibili, fra cui ananas, mais, pomodorini, edamame, hummus di ceci), le proteine (per esempio, salmone, tonno, gamberi), e una salsa a scelta fra 10-11 in menù.

Michael Nazir Lewis e Rana Edwards hanno presentato Almaki a Mapic Italy 2022. Il nuovo format di cucina nippo-peruviana inaugura il 30 giugno nella nuova food court del centro commerciale Fiordaliso a Rozzano.