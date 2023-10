I Love Poke, nella bowl ecco il riso rosa di Riso Gallo

Dalla collaborazione tra Riso Gallo e I Love Poke nasce una novità culinaria: le nuove poke bowl a base di riso rosa, che saranno lanciate nel corso del mese di ottobre

Il piatto hawaiano che fa tendenza si tinge di rosa, e lo fa non a caso ad ottobre, mese dedicato alla lotta ai tumori del seno. Dopo il riso integrale, quello rosso e nero, è dunque il momento di una nuova colorazione: il rosa. L'idea è diventata realtà grazie alla collaborazione tra I Love Poke e Riso Gallo. Le quantità saranno per ora limitate, vista la produzione appena partita su progetti pilota e la materia prima sarà concessa in esclusiva a I Love Poke che la inserirà nelle bowl dei suoi negozi.

La collaborazione tra Riso Gallo e I love poke

È un progetto "in cui crediamo moltissimo -dice Carlo Preve, consigliere delegato di Riso Gallo-. Ne abbiamo per ora una quantità per ora limitata che diamo in esclusiva a I Love Poke, ma abbiamo intenzione di aumentare la produzione per diffonderlo in Italia prima e in giro per il mondo dopo". E il tutto declinato in un'ottica di sostenibilità.

Come dicevamo, il mese di ottobre è quello dedicato alla lotta contro il cancro, e il rosa è un suo simbolo. Un appuntamento ormai diventato imperdibile in questo senso è la Pittarosso Pink Parade, in collaborazione con la Fondazione Veronesi. I Love Poke partecipa come partner e sarà l'evento in cui la mini bowl che abbiamo visto alla presentazione, sarà portata per la vendita. L'obiettivo principale è raccogliere fondi per la lotta al cancro di Fondazione Veronesi. "Un momento bellissimo per mettere la filosofia di I Love Poke a sostegno di una giusta alimentazione, perché il benessere passa attraverso la nutrizione", sottolinea Rana Edwards, co-fondatrice di I Love Poke ed esperta di nutrizione.