Il 70% delle nuove aperture I Love Poke è nel Sud. La catena ha 140 punti di vendita in tutta Italia. Entro fine 2022 prevede di arrivare a 200

In pochi anni, dal debutto nel 2017 ad oggi, I Love Poke ha raggiunto i 140 punti di vendita e non si ferma qui: gli obiettivi per la fine del 2022 sono ambiziosi, e mirano a raggiungere quota 200 locali, entrando anche nelle cinque regioni dove ancora non è presente: Basilicata, Calabria, Liguria, Molise, Valle d’Aosta. La catena fondata nel 2017 da Michael Lewis e Rana Edwards ha puntato molto, soprattutto nel 2022, sul Mezzogiorno, dove si è concentrato il 70% delle nuove aperture di quest'anno, ben 20 locali, che sfidano arancini, orecchiette e pizza, per andare incontro alle esigenze dei consumatori più attenti a un’alimentazione leggera. Certo, non immaginiamo sia cosa facile convertire abitudini e cultura gastronomica del consumatore meridionale, avvezzo a una cucina molto ricca e corposa, ben lontana dalle ciotole hawaiane, non tanto come ingredienti (pesce e verdura abbondano anche nelle regioni del Sud), quanto come filosofia del cibo. C’è da dire che il caldo infernale di queste settimane facilita l’incontro con il poke per una pausa pranzo più leggera o una cena non troppo impegnativa sul piano peptico, ma non priva di gusto: I Love Poke ha già raggiunto alcune delle principali mete vacanziere degli italiani a sud, da Palermo a Catania, da Siracusa a Salerno, da Foggia a Napoli.

Un nuovo format: il container

Rimaniamo nel Mezzogiorno: a breve è prevista la seconda apertura a Catania, dove I Love Poke si è già fatto notare al centro commerciale Etnapolis con il suo primo container: un format d’impatto, smart e funzionale, che si può posizionare in qualsiasi luogo. Il container permette di preparare ovunque le poke bowl: al suo interno c’è tutto il necessario, dalle celle frigo al banco dedicato alle preparazioni.

Altre inaugurazioni sono in programma entro agosto: a Pisa, centro commerciale Pontedera, e a Torino Botticelli, settimo store nel capoluogo piemontese. I Love Poke debutta, poi, in due regioni ancora non presidiate: Friuli-Venezia Giulia (Udine, centro commerciale Città Fiera) e Trentino-Alto Adige, doveha inaugurato un locale all’Algo Shopping Center di Merano. A settembre, previste due nuove aperture nella Capitale: con i punti di vendita di via Andrea Doria (quartiere Prati) e del Dima Shopping Bufalotta, salgono a 10 gli store di I Love Poke a Roma.