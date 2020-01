I numeri della mdd, sempre più sostenibile

(Articolo in aggiornamento)

La marca del distributore continua a crescere, come confermano i numeri 2019: 10,8 miliardi di euro di fatturato (+4,1% rispetto al 2018) e 19,9% di quota di mercato (+ 0.8pp rispetto al 2018). Questo un primo dato presentato dal rapporto The European House - Ambrosetti e da Adm per Marca 2020.

"Il 2020 sarà un anno di cambiamenti all'interno della distribuzione", preannuncia il presidente di Adm Giorgio Santambrogio. Al centro degli sviluppi futuri per la private label, e non solo, il tema della sostenibilità, riconosciuta come strategica dal 60% dei gruppi della gdo, che ha definito infatti degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il 50% degli stessi ha inoltre una funzione aziendale che presidia proprio questo argomento.

Non solo. Le eccedenze alimentari recuperate dalla distribuzione sono aumentate di 6 volte negli ultimi 7 anni e il supermercato medio in italia ha ridotto i consumi elettrici del 30% dal 2005 al 2018.

La mdd e la distribuzione moderna creano e attivano nel tempo una quota significativa di occupazione lungo la filiera: con 410.000 occupati diretti la distribuzione moderna alimentare si conferma il quarto settore economico su 245 per crescita occupazionale in Italia.

Il rapporto di partnership della mdd con la sua filiera di fornitura favorisce il rafforzamento della dimensione industriale e competitiva delle aziende mdd partner, sostenendone la crescita nel tempo: oltre il 50% dei contratti dura più di 8 anni e il 90% dei contratti sono pluriennali.