I risultati di Cia-Conad: lo sviluppo nel 2022

Una rete vendita più ampia, numerosi progetti in ambito sostenibile, e una logistica più efficiente. I risultati del 2022 per Cia-Conad

Il 2022 si è concluso per Cia-Conad con incrementi importanti: le vendite alle casse dei supermercati hanno superato i 2,66 miliardi di euro (+9,74% in assoluto e +8,1% in omogeneo), attestandosi a oltre 2,8 miliardi se si comprendono anche tutti gli 84 concept tematici e l’eCommerce. La Cooperativa ha venduto merce ai propri soci per oltre 1,8 miliardi di euro (+11,7%). Il patrimonio netto si attesta sopra quota 824 milioni di euro, dei quali oltre 111 milioni come capitale sociale. Il prodotto a marchio Conad vale in Cia-Conad il 40,6% delle vendite, sopra il valore medio di mercato (22,1%).

"Dopo le difficoltà della pandemia, il 2022 è stato un anno imprevedibile sotto molti punti di vista -dichiara l’Ad di Cia-Conad Luca Panzavolta-. Non è stato semplice e siamo pronti ad affrontare mesi che non saranno ancora facili, anche alla luce dell’emergenza alluvione che ha flagellato in questi giorni la nostra regione con una carica distruttiva impensabile. Siamo vicini a tutte le persone duramente colpite dall’emergenza di questi giorni e impegnati direttamente nella messa a disposizione di derrate alimentari e beni di primaria necessità, oltre che in una capillare raccolta fondi nei supermercati fino al prossimo 28 maggio. Inoltre la Fondazione Conad erogherà 500mila euro di pronto intervento in attesa di adottare strutture pubbliche del territorio interessato dall’alluvione che necessitano di essere ripristinate".

La rete vendita di Cia-Conad

Al 31 dicembre 2022 la rete della cooperativa comprendeva 266 punti di vendita e 84 concept store: 27 bar e ristoranti Con Sapore, 21 parafarmacie, 7 distributori di carburante, 21 petstore e 8 negozi di ottica, dislocati nei territori di pertinenza del gruppo, ossia Romagna (Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), San Marino, Marche settentrionali (Pesaro-Urbino e Ancona in parte) Veneto (Padova, Rovigo, Venezia, Belluno, Treviso, alle quali si aggiunge lo Spazio Conad di Bussolengo-Vr), Friuli Venezia Giulia e parte della Lombardia, dove è presente a Milano (città e provincia), oltre che in alcuni comuni come Curno (Bg) e Merate (Lc).

Il consolidamento della rete

Nel corso dello scorso anno sono stati aperti sei store: il Conad City di Gambettola (Fc), il Conad di Meldola (Fc), lo Spazio Conad a Ronchi dei Legionari (Go), lo Spesa Facile di San Martino di Lupari (Pd), il Superstore del quartiere Ronco a Forlì (Fc) e quello di Morciano (Rn). A queste aperture si aggiungono le ulteriopri inaugurazioni dei concept tematici: un distributore di carburanti a Meldola (Fc), una parafarmacia a Viserba (Rn), 4 PetStore (Mira, Ve – Osimo Fornace, An – Castelfidardo, An – Ronchi dei Legionari, Go), un Sapori&Sorrisi allo Spazio Conad di Fano (Pu) e un Con Sapore a Morciano (Rn).

È stata, inoltre, avviata la costruzione a Martellago (Ve) del nuovo magazzino di oltre 10mila mq e si è provveduto all'efficientamento della logistica, con interventi di miglioramento gestionale e organizzativo dei magazzini generi vari di Forlì.

Le attività green

In termini di sostenibilità, nel 2022 Cia-Conad ha installato un impianto fotovoltaico da 1,2 MW destinato alla copertura dei consumi della nuova palazzina uffici, arrivata a completa realizzazione e caratterizzata da scelte costruttive e impiantistiche in grado di limitare i consumi e l’impatto ambientale. Potenziato anche il fotovoltaico sui tetti dei negozi e incrementate le colonnine per le ricariche elettriche in molti parcheggi della rete. A queste soluzioni va aggiunta anche la decisione di ridurre la carta limitando i volantini stampati. In crescita anche il ricorso a mezzi di trasporto meno impattanti per le consegne ai supermercati, nell’86% dei casi Euro 5, Euro 6 e a Gas Naturale Liquefatto (GNL).