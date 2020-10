I trent’anni di Conad Card: i regali per i clienti

Per festeggiare il terzo decennio di vita di Conad Card, l'insegna ha deciso di premiare i consumatori più fedeli, possessori della carta sin dalla sua creazione, ossia 30 anni fa. A loro, circa un centinaio, sarà indirizzata una carta Prepagata Conad del valore di 30 euro da spendere per la spesa alimentare nel negozio Conad di fiducia.

La storia di Conad Card

La prima carta fu sottoscritta il 5 giugno del 1990 nello store di Castrocaro Terme. Fu ideata e lanciata dalla cooperativa Conad Romagna (oggi Commercianti Indipendenti Associati), che l’ha gestita fino al 2018 con una propria società, Gestione Carte Conad, con sede a Forlì. Oggi è adoperata da oltre 150mila consumatori che la usano spesa negli oltre 270 negozi della rete associata Cia Conad. Dal 2019, inoltre, è diventata uno strumento di tutto il mondo Conad utilizzata in più di 2.400 punti di vendita. Oggi lo spirito innovativo di Conad card si ritrova in Conad Pay, un borsellino elettronico nel quale il cliente, grazie alla collaborazione con Nexi e Masterpass, può virtualizzare la propria carta nell'apposita app.

“Nel 1990 fu per noi un esperimento da pionieri -ricorda Davide Lonzardi, Ad di Gestione Carte Conad-. Quella intuizione felice ha avuto negli anni una crescita costante ed è stata un punto di riferimento per migliaia di clienti anche in momenti di grande incertezza come nel 2001-2002 con il passaggio dalla lira all’euro. Questo traguardo è una attestazione davvero importante della fiducia e della vicinanza che i clienti hanno al marchio Conad. Nel corso degli anni la Carta, oltre a conquistare nuovi clienti, si è arricchita di ulteriori vantaggi per chi la usa, non ultima la convenzione con una serie di cliniche private romagnole e della provincia di Pesaro-Urbino, che consente di poter usufruire di prestazioni mediche specialistiche in tempi molto ridotti e a costi migliorativi. E su questo versante a breve saranno annunciate anche nuove interessanti opportunità”.