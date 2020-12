Icon: il nuovo formato in alluminio Lete e Sorgesana

Nuovo formato, nuovo packaging. L'azienda Sgam spa propone Icon, le acque minerali in alluminio da 473,2 ml innovando l’alta gamma dell’out of home. In linea con la filosofia dell'azienda, che intende intercettare i bisogni e le attitudini dei consumatori, allineandosi ai momenti di trasformazione della società, si arricchisce la gamma dei tre brand Acqua Lete, Acqua Sorgesana e Acqua Prata, solitamente distribuiti in pet e in vetro. Il design si ispira agli anni ’60, alle geometrie misteriose e ai colori eccentrici della pop art.

“Sono questi i momenti in cui cambia la storia, mentre ciò che eravamo si fonde a nuovi modi di essere e ad un nuovo sentire, necessità dirompenti si impongono nelle nostre abitudini -afferma Nicola Arnone, presidente di Sgam spa-. È così che ci piace fare il nostro mestiere, con un orecchio attento al passato, grati delle esperienze acquisite sul campo e un altro teso e curioso verso il futuro, consapevoli di quanto sia necessario intervenire concretamente nel presente per lasciare un segno”.

Il piano di comunicazione per il lancio di Icon

La promozione del nuovo formato Icon sarà veicolata sulle maggiori riviste di settore e sui quotidiani nazionali e online attraverso piani editoriali ad hoc sui i canali social dell’azienda insieme a una campagna youtube destinata al target di consumo.

È stato, inoltre, realizzato un video spot da 15 secondi per svelare il design delle nuove bottiglie Lete e Sorgesana al ritmo di un sound elettronico con note rock per esaltare l’allure moderno dell’alluminio.