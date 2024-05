Ideabellezza (oltre 90 profumerie in 12 regioni italiane) nel 2024 prosegue nel restyling dei negozi e nei progetti basati su intelligenza artificiale

Ideabellezza, insegna di Gargiulo & Maiello SpA, azienda socia di Gruppo VéGé, prevede uno sviluppo non solo fisico, nella rete di vendita (per esempio, tramite aperture, restyling), ma anche a livello di strumenti gestionali e Crm con forte orientamento all'intelligenza artificiale. I progetti in questa direzione si possono distinguere in due tipologie:

che permettono, attraverso degli algoritmi prestabiliti, di comunicare al meglio e in maniera diretta a cluster specifici di clienti; progetti avanzati, in via di sperimentazione, che analizzano lo store traffic e attraverso le telecamere dei negozi sono in grado di verificare il gradimento, o meno, dell'esperienza di acquisto.

Ideabellezza ha più di 90 profumerie coprendo 12 regioni italiane e confermandosi la prima catena tutta Italiana del settore beauty, proprio nel trentennale di attività. Il nuovo format di negozio Ideabellezza, concepito a fine 2022, registra "ottime performance di vendite" e ha stimolato il management ad accelerare il restyling delle profumerie esistenti procedendo con lo sviluppo nel solco di quanto realizzato nel 2023. Il nuovo format è in linea con le ultime tendenze del mercato e punta ad elevare l’immagine dell’insegna e a soddisfare una clientela sempre più giovane che si avvicina alla profumeria. Il punto di forza di Ideabellezza, l’assortimento, non viene snaturato: il nuovo format cerca di far risaltare il prodotto attenuando l'impatto visivo dell’arredo.

Ulteriore punto distintivo del nuovo format è, come anticipato, la tecnologia sempre più presente nelle profumerie Ideabellezza attraverso il digital signage, la digitalizzazione nella comunicazione promozionale e Crm, e strumenti di intelligenza artificiale che permettono di analizzare in modo sempre più mirato la soddisfazione dei clienti.

Nel primo semestre 2024 Gargiulo & Maiello SpA ha ristrutturato negozi Ideabellezza storici come Castellammare, Brindisi e Marano (quest’ultimo è il primo Ideabellezza, aperto nel giugno 1994). Realizzate anche diverse acquisizioni di negozi che hanno permesso un ulteriore sviluppo in province poco presidiate come Ischia, Caserta e Monopoli. Infine, sviluppo di nuove location come Corridonia (Mc), Salerno (quartiere Pastena), Catania (centro commerciale Katané), Taranto (centro commerciale La Mongolfiera).