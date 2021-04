Ikea pronta per le consegne a zero emissioni negli Usa

40 furgoni elettrici garantiranno il delivery nell'ultimo miglio nelle città di New York e Los Angeles a partire da maggio 2021

A partire da maggio 2021 una flotta di 40 furgoni elettrici sarà utilizzata per le consegne dell'ultimo miglio dagli store Ikea nelle aree di New York e Los Angeles. Questo grazie alla partnership con Fluid Trucks, una società che offre una piattaforma di noleggio di veicoli commerciali disponibili 7/24. L'azienda ha appena chiuso un round di finanziamento pari a 63 milioni di dollari in parte sottoscritti anche da Ingka Investments, il braccio finanziario di Ikea, diventato così azionista di minoranza.

Questo permetterà ad Ikea di fare un passo in avanti nell'obiettivo di raggiungere nel 2025 il 100% di consegne a zero emissioni nell'ultimo miglio. "Questa nuova partnership sottolinea l'impatto che le flotte elettriche possono avere sull'integrazione di una maggiore sostenibilità nei modelli logistici", ha dichiarato James Eberhard, Ceo e fondatore di Fluid Truck. Ad ottobre del 2020 la società aveva aggiunto alla propria piattaforma di mezzi commerciali 600 tra furgoni Ford Transit e camion Hino elettrificati da Lightning Electric.