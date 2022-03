Il food delivery di Sezamo arriva in Italia e cerca collaboratori

Sezamo (parte del gruppo Rohlik) arriva nel nostro Paese con una prima apertura a Milano. La piattaforma, specializzata nella vendita online di prodotti food e non food, propone un servizio di consegna della spesa a domicilio sostenibile garantito in tre ore. Il team italiano conta già 68 addetti ma l'obiettivo è di arrivare a 200 collaboratori entro l'anno. Per questo motivo prosegue la ricerca di profili con expertise differenti. La ricerca si rivolge sia a candidati con esperienze pregresse e preparazione consolidata, sia a profili più giovani, anche alla prima esperienza lavorativa.

Sono ad oggi 18 le posizioni aperte, divise tra deposito e sede centrale per lavorare negli uffici dell’headquarter milanese con profili che vanno dal chief accountant al marketing director. I lavoratori avranno la possibilità di lavorare in smart working e, per valorizzare il welfare aziendale, saranno sviluppati programmi di referral, di rewarding e in futuro anche un piano di ferie illimitate.

Il welfare aziendale

Inoltre, Sezamo ha sviluppato un programma di bonus dedicato ai suoi dipendenti italiani, ossia Bonus.ly. Si tratta di un sistema di rewarding che permette ai dipendenti di ricevere ogni mese un certo numero di crediti misurati in stelline da spendere per premiare e ringraziare i colleghi che hanno fatto qualcosa di speciale per loro. Alla base di questa scelta c'è l'obiettivo di costruire una cultura della condivisione e della collaborazione spontanea, basata sulla riconoscenza e sull’aiuto reciproco.

“Per Sezamo è essenziale fare sì che i valori aziendali siano condivisi fra tutte le persone che ne fanno parte, di modo che il gruppo si sviluppi in un’unica direzione -afferma Fanny Lechere, head of people & culture di Sezamo-. Stiamo costruendo da zero un team di persone che condividano la nostra mission: l’ossessione per la soddisfazione del cliente, che è la colonna portante della cultura e della visione del gruppo, ma anche la velocità di azione, l’orientamento al risultato, la curiosità e la trasparenza”.