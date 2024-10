Centrale del Latte di Roma ha anticipato con uno spazio di somministrazione nella cornice del Festival del Cinema, l'insegna -Gelafresco- del suo prossimo primo punto di vendita. È il primo passo di un nuovo concetto di gelateria che valorizza il latte fresco, raccolto da allevamenti locali, la filiera corta e sostenibile, e rinnova nel contempo l'impegno della Centrale verso la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del Lazio. "L'obiettivo -conferma l'azienda- è lanciare il prodotto per aprire in futuro delle gelaterie in città".

"La partecipazione alla Festa del Cinema di Roma (fino al 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica, ndr) rappresenta un'opportunità unica per la nostra azienda di presentare un nuovo prodotto che racconta il territorio in modo innovativo e coinvolgente -commenta Fabio Massimo Pallottini, presidente della Centrale del Latte di Roma-. Siamo orgogliosi di offrire al pubblico un gelato che racchiude i sapori e le tradizioni locali. Da un anno, la Centrale ha intrapreso un nuovo percorso volto a diversificare la nostra offerta, con l'obiettivo di portare l'alta qualità del nostro latte in una gamma sempre più ampia di prodotti, capaci di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori. Siamo convinti che questa sia la strada giusta per rilanciare un marchio storico della Capitale, che è da sempre vicino ai romani".

Centrale del Latte di Roma ha una storia lunga più di un secolo, punto di riferimento sul territorio nella produzione e distribuzione del latte fresco, che oggi commercializza oltre 480.000 litri di latte fresco- proveniente da 177 allevamenti in Lazio, la maggior parte a Roma (64), Latina (63), Viterbo (35) e Frosinone(33)- distribuiti in circa 2.250 locali della Capitale.L'iniziativa, realizzata in partnership con l’Associazione esercenti bar e gelaterie di Roma e Provincia, rientra nel più ampio progetto della Centrale di promuovere i prodotti locali e sostenibili, rispondendo al crescente interesse dei consumatori per la qualità e la provenienza delle materie prime. Il gelato della Centrale del Latte di Roma sarà disponibile per la degustazione presso gli stand dedicati durante tutta la manifestazione.