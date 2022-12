Il Gigante (Selex): un sottocosto per i 50 anni di attività

Uno speciale Sottocosto con promozioni su vari prodotti in ogni reparto e in modo particolare i freschi per festeggiare 50 anni de Il GIgante

In occasione dei primi 50 anni di attività, l'insegna Il Gigante (Selex) promuove uno speciale Sottocosto con promozioni su vari prodotti in ogni reparto e in modo particolare i freschi, che il gruppo considera il suo fiore all'occhiello. La promozione coinvolge oltre mille referenze per le quali si impegna a offrire un Prezzo Basso Sempre.

I consumatori ne potranno usufruire anche per la spesa online su questo sito, con la possibilità della consegna a domicilio o del ritiro nei punti di vendita della rete.

Il concorso anniversario

Per festeggiare l'anniversario, l'insegna ha lanciato un concorso ad hoc la cui estrazione finale è programmata per il 16 dicembre. In palio i Premi Podio che si aggiungeranno agli oltre 70.000 già distribuiti dal 15 settembre tra cui 25 cene stellate; 15 weekend da sogno in case sull’albero; un'auto Tesla Model 3.