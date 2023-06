Il Gruppo CRAI festeggia i 50 anni con un grande concorso

Il Gruppo CRAI, realtà di spicco della Distribuzione Moderna, marchio storico presente con i suoi superstore, supermercati, superette e negozi alimentari in tutta Italia celebra insieme ai propri clienti un nuovo importante traguardo: 50 anni dalla sua fondazione

L’Insegna nasce infatti nel 1973 a Desenzano del Garda, e da allora ha potenziato la propria struttura e la propria rete di negozi, fino ad affermarsi in tutta Italia come sinonimo di prossimità, conoscenza del territorio e vicinanza ai propri clienti.

Il concorso per il 50° anniversario del Gruppo CRAI sarà attivo fino al 21 giugno negli oltre 1.300 negozi CRAI presenti in tutta Italia.

Per prendere parte all’iniziativa è necessario effettuare una spesa minima di 10 euro in un unico scontrino acquistando almeno un prodotto dei 10 brand sponsor. È sufficiente poi registrarsi sul sito craivinci.it inserire i propri dati e quelli dello scontrino per partecipare all’estrazione di 50 spese gratis per un anno.

I clienti che si saranno registrati sul sito concorreranno, inoltre, all’estrazione immediata di 1.000 buoni spesa da 50 euro.

“L’anniversario di 50 anni di attività è un traguardo importante ed al tempo stesso un forte stimolo per continuare a migliorarsi. Abbiamo pensato di festeggiare con i nostri clienti sviluppando un’attività di marketing che tenesse conto del momento non facile dei consumi e quindi mettendo in palio un montepremi di migliaia di spese gratuite. Oltre al concorso, per 2 mesi abbiamo sviluppato anche tutta una serie di attività promozionali molto forti ed attrattive” dichiara Mario La Viola, Direttore Commerciale e Sviluppo del Gruppo CRAI.

Il concorso è supportato da un importante piano radio sulle principali emittenti nazionali e regionali, da un piano ADV digital sulle più importanti testate food, d’informazione e intrattenimento, sui siti web (craisupermercati.it, craispesaonline.it) e social media del Gruppo (Facebook e Instagram), e in-store, grazie all’esposizione di locandine e comunicazione a volantino in tutti i punti vendita.

Maggiori informazioni su craivinci.it