Il Gruppo Dado spa (Eurospesa) entra in VéGé

Continua l'espansione del Gruppo VéGé con l'ingresso di nuovi soci. L'azienda Dado spa, attiva nell’area del Triveneto con 58 punti di vendita diretti ed affiliati ad insegna Eurospesa e Ideashop, e con oltre 90 punti di vendita affiliati Belmarket e rifornitrice all’ingrosso di ulteriori 410 store, entra nel mondo VéGé ampliandone il raggio di azione nell'area geografica presidiata. L'ingresso è programmato per gennaio del 2022.

“La collaborazione con Gruppo VéGé ci consentirà di offrire un servizio migliore ai nostri clienti e ci permetterà, inoltre, di affrontare gli obiettivi di crescita che ci siamo prefissati per realizzare un’ulteriore espansione entro l’anno. Saremo in un gruppo ed in una supercentrale di qualità, dove contano solo i fatti e i progetti che si realizzano” commenta Luca Frasson, amministratore delegato Dado spa, azienda che nel 2020 la società ha fatturato 110 milioni di euro (+24,9%).

“L'azienda Dado rafforza ulteriormente la nostra presenza nel Nord-Est della Penisola e ci consente di proseguire il nostro percorso di sviluppo per essere sempre più presenti, su tutto il territorio” dichiara Nicola Mastromartino, presidente Gruppo VéGé che a fine 2020 ha realizzato un fatturato di 11,28 miliardi di euro, con un incremento a rete corrente del 10,1%. L'ingresso dell'azienda permetterà di raggiungere una quota di 34 Imprese Mandanti, con una rete multinsegna e multi touchpoint, forte di circa 3.450 punti di vendita.

Il Gruppo VéGé

Conta una quota di mercato del 7,0% (GNLC febbraio 2021 Nielsen) mentre, a livello regionale, le imprese associate a Gruppo VéGé registrano, in termini di quote di mercato, i seguenti risultati: in Campania (26,8%), Basilicata (22,6%) e Sicilia (21,6%) e sono seconde in Veneto (12,0%) e in Sardegna (13,1%).