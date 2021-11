D.IT-Distribuzione Italiana accoglie un nuovo socio: Lombardi & C. srl, attivo nel settore da quattro generazioni specializzatosi negli ultimi dieci anni nel canale retail, attraverso un Cedi ubicato a Capurso (a sud di Bari), che si sviluppa su una superfice di circa 9.000 mq. I valori condivisi dalle aziende si indirizzano su prossimità e vicinanza al territorio. L’obiettivo è di rilanciare l’insegna Sigma in Puglia attraverso lo sviluppo della rete di proprietà e di una rete di affiliati. L'azienda ha sviluppato un fatturato di circa 300 milioni di euro, con una proiezione di crescita del +10% a fine 2021.

"Con Sigma ci è stata offerta l'occasione di riportare in Puglia un’insegna storica di rilievo nazionale – sottolinea Alessandro Lombardi, amministratore di Lombardi & C. srl-. La valutazione di tutti i servizi offerti dalla Centrale, oltre che la vasta gamma dei prodotti a marchio del distributore e la sua articolazione di linee specialistiche, ci rendono fiduciosi di poter offrire, nel prossimo futuro, una proposta moderna e coerente con le richieste dei nostri clienti. Riteniamo che D.IT risponda pienamente ai requisiti che stavamo ricercando: un partner commerciale per un rapporto destinato a generare ottimi risultati e a durare a lungo, che condivide il nostro modo di fare impresa e che coniuga business e visione etica".

L'ingresso ufficiale è previsto per l'1 gennaio 2022. La società parteciperà a tutte le attività della Centrale, dal piano promozionale nazionale, alle attività sulla marca privata, fino a quelle nell’ambito del marketing di insegna.

“Cooperare con imprenditori che condividono la nostra passione per il lavoro, l’attenzione ai clienti, la volontà di sviluppo di un progetto di insegna, è garanzia per una collaborazione proficua e duratura. Sapere che Sigma tornerà ad essere un riferimento in Puglia non può che renderci felici” conclude Donatella Prampolini, presidente D.IT.