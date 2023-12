Il live shopping fa decollare l’eCommerce di PatBO

Una sola sessione di live shopping ha portato a un aumento del +300% dei ricavi per il canale eCommerce di PatBO. Sono i numeri che il brand brasiliano di moda femminile fondato dalla stilista Patricia Bonaldi ha fatto registrare lo scorso 9 settembre, un sabato, quando in una sessione di live streaming con la piattaforma VTex oltre 9.000 persone hanno assistito alla presentazione della collezione Estate 2024. In diretta, dalle passarelle della New York Fashion Week, i clienti potevano acquistare direttamente i capi che vedevano sfilare.

Da New York il live shopping di PatBO

La diretta è durata 20 minuti ed è stata resa possibile dalla app VTex Live Shopping, che si attiva attraverso una configurazione della propria piattaforma eCommerce, indipendentemente da chi viene gestita. Oltre a favorire l'interazione con i clienti, VTex offre una serie di dati che possono essere utilizzati in tempo reale peer migliorare ancor di più l'efficacia della trasmissione e della vendita.

Nel caso di PatBO la diretta ha ricevuto oltre 16.000 like e oltre 1.000 commenti. I ricavi sono cresciuti del +300%, gli ordini hanno avuto un valore medio più alto del +79% e sono cresciuti numericamente del +125% gli ordini sull'eCommerce, rispetto agli altri sabati senza sessioni di live shopping. A dimostrazione di come il live shopping possa contribuire a rafforzare il brand e la fedeltà dei clienti.

"Sono sempre stata appassionata dell'unione tra tecnologia e moda -ha dichiarato Patrícia Bonaldi, fondatrice e direttore creativo di PatBO- Crediamo che il live shopping sia un modo potente per avvicinarci ai nostri clienti, personalizzando l'esperienza di acquisto attraverso l'interazione con il nostro team. Grazie a VTex, essere pionieri di questa esperienza di live shopping ci permette di offrire un'esperienza immersiva ai nostri clienti durante la New York Fashion Week, oltre a consentire la prevendita di tutti i prodotti presentati in passerella".

PatBO, il brand

La collezione Estate 204 si chiama Tropicalia e si ispira agli Anni 70 mixando la sapienza artigianale di PatBO, unico marchio brasiliano alla New York Fashion Week, con la vivacità di quegli anni. Con tutta la creatività brasiliana e la capacità di raccontare storie attraverso il fashion design.