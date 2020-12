Il punto di vendita Eurospar di Castagnito

Si amplia la rete Despar sul territorio italiano con una struttura a insegna Eurospar, realizzata in Piemonte, a Castagnito, in Località Baraccone.

“Scegliamo quotidianamente di valorizzare il territorio nel quale operiamo. Questo significa per noi promuoverne i prodotti, fare conoscere le eccellenze dei luoghi in cui siamo presenti, valorizzarne le bellezze e la cultura e sostenere le associazioni locali. In occasione dell’apertura abbiamo omaggiato un bancale di prodotti alla Caritas Vicaria Valle Tanaro, che potrà sostenere realmente chi ha bisogno” affermano Stefania e Maurizio Bolle, titolari di questo store e di altri cinque supermercati Despar nel cuneese e nell’astigiano.

Le caratteristiche del punto di vendita

Il negozio, realizzato con caratteristiche di ecosostenibilità, si estende su una superficie di vendita di 650 mq con ampie vetrate che rendono visibile l'ambiente interno dando luminosità agli spazi e ai reparti, in special modo all'ortofrutta, posta all'ingresso dello store. Nei reparti assistiti di gastronomia e panetteria, come da tradizione dell'insegna, si dà ampio spazio ai prodotti locali, così come in macelleria dove è disponibile il marchio Coalvi, Consorzio di Tutela della Razza Piemontese, garanzia di qualità e territorialità.

L'offerta comprende circa 6.000 referenze compresi piatti pronti e take away. Tra i servizi è disponibile la spesa online attraverso questo sito.

In barriera sono attive tre casse tradizionali e la struttura è dotata di un parcheggio riservato con 51 posti auto.