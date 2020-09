Il remodelling del supermercato Despar di Lamezia Terme

Il punto di vendita è stato soggetto a lavori di riammodernamento che hanno permesso di adottare diverse soluzioni tecnologiche per migliorare i servizi. Despar Centro-Sud riapre lo store di Lamezia Terme (Cz) sviluppato su una superficie di 800 mq.

“Il programma di espansione della rete Despar Centro Sud -spiega Pippo Cannillo, presidente e Ad di Despar Centro-Sud- prevede l’apertura di nuovi punti di vendita, ma anche la ristrutturazione e l’ammodernamento della nostra rete storica, che stiamo dotando di tutti i più alti standard qualitativi e tecnologici per permettere ai clienti di migliorare la propria esperienza di acquisto all’interno dei nostri negozi. In un contesto molto competitivo come il nostro, sarà la nostra capacità di incontrare i bisogni del cliente a fare la differenza”.

Le novità dello store

A scaffale sono state introdotte le etichette elettroniche; in cassa sono presenti i display touch screen e gli scanner bi-ottici, dispositivi ad alte prestazioni con bilancia integrata per il controllo del peso del sacchetto in uscita con una velocità di lettura dell’articolo in qualsiasi posizione. In termini di sostenibilità, sono stati installati impianti del freddo a Co2 di ultima generazione e a basso consumo energetico e inserito un nuovo impianto di illuminazione con tecnologia a Led.

La tradizionale offerta dei freschi è articolata nei reparti di ortofrutta, salumi e formaggi con banchi serviti e self, il reparto macelleria con banchi a libero servizio.