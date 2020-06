Il risparmio intelligente di Leader Price Italia

In Italia Leader Price, nata dall’accordo tra il gruppo Crai e Leader Price (gruppo Casino), opera con 27 strutture dislocate in quattro regioni: Lombardia (16 store), Sardegna (5), Emilia-Romagna (5) e Piemonte (1). L'insegna programma l'ulteriore sviluppo nel nostro Paese con una serie di aperture puntando su un format che valorizza ulteriormente il risparmio e la convenienza, a partire dal nome dell'insegna. L'azienda, infatti, spiega: “Leader Price ha un nome internazionale, ma è un’insegna orgogliosamente italiana. Nei suoi negozi sono presenti prodotti che consentono al cliente di fare una spesa comoda, veloce e completa risparmiando in modo intelligente senza dover rinunciare al piacer di mangiare bene. Di qui la nuova firma che è stata pensata e adottata per il nuovo format, Il risparmio intelligente”.

Nei giorni scorsi è stato realizzato a Piacenza un punto di vendita di 760 mq, esteso su quattro corsie con un'offerta di freschi sviluppata nei reparti serviti di salumi e formaggi, macelleria e gastronomia, panetteria e ortofrutta a libero servizio. C'è una forte presenza di prodotti italiani, a marchio Leader Price e prodotti dedicati ai nuovi trend salutistici, bio, gluten-free e lactose-free, una linea di prodotti per la cura della persona a marchio SooA. L'enoteca propone vini esposti in base alla fascia prezzo ben evidenziata dalla comunicazione instore. In questo negozio Leader Price attua la politica dell'every day low price declinata nei classici quattro concetti fondamentali: assenza dei volantini stampati per far risparmiare il cliente e sostenere l’ambiente; libertà di scelta senza sconti legati alle quantità; prezzi bassi tutti i giorni, senza promozioni a tempo; niente raccolte punti, ma solo un programma fedeltà basato sul principio del Più spendi, più guadagni, più risparmi.

Lo sviluppo

A questa apertura ne seguiranno altre già programmate per un totale di sei strutture da inaugurare entro l'estate 2020. Il piano prevede punti di vendita a Quarto Oggiaro-Milano, Fornovo (Pr), Lumezzane (Bs), Brescia e Gavardo (Bs) e tutte evidenzieranno l'insegna Il risparmio intelligente.

Per ogni apertura, i clienti riceveranno in regalo dei buoni spesa fino a un valore massimo di 40 euro e la shopping bag di Leader Price Italia.