Il succo di limone premium Spinagallo di Polenghi al Sial 2024

Nuovo packaging trasparente per il succo di limone che secondo Polenghi potrebbe anche essere posizionato strategicamente nel reparto ortofrutta

Al Sial 2024, Polenghi ha presentato il succo di limone Spinagallo, un prodotto biologico che nasce dall’idea di valorizzare il succo di limone, spesso considerato una semplice commodity. Grazie a un accordo di filiera con i produttori di limoni del fondo Spinagallo, in provincia di Siracusa in Sicilia, Polenghi garantisce ai consumatori un prodotto di altissima qualità, ottenuto esclusivamente da questi limoni selezionati.

Il concetto alla base di Spinagallo è quello di offrire un succo di limone che sia costantemente di alta qualità, disponibile nella categoria condimenti dei supermercati, anche se il suo reparto di elezione sarebbe quello dell'ortofrutta. Questo perché il succo di limone Spina Gallo si avvicina il più possibile al limone fresco, sia in termini di gusto che di qualità chimico-fisica.

Biologico e nuovo packaging trasparente per Polenghi Spinagallo

Il processo di produzione di Spinagallo è unico e specifico: oltre a essere biologico e privo di conservanti, il succo subisce un trattamento molto leggero che preserva le caratteristiche organolettiche del limone fresco. Questo approccio garantisce un prodotto che non solo è eticamente sostenibile, ma anche di altissima qualità.

Distribuito in Europa e in Italia, il succo di limone Spinagallo è disponibile in punti di vendita selezionati e in catene di alto livello. Il nuovo packaging trasparente permette ai consumatori di vedere il prodotto all’interno, trasmettendo un senso di qualità e rendendo il succo di limone visivamente appealing. La grafica del packaging è studiata per spiegare le caratteristiche uniche del prodotto, rendendolo attraente per i consumatori attenti alla qualità.

