Inalpi con novità tra prima colazione e mascarpone a Sial 2024

Al Sial le nuove proposte dell’azienda piemontese, il burro salato, dessert innovativi e un nuovo mascarpone, sottolineando l’importanza della sostenibilità e dell’espansione internazionale

Inalpi, azienda piemontese di prodotti lattiero-caseari, ha partecipato al Sial di Parigi in occasione del 60º anniversario della fiera. Matteo Torchio, responsabile marketing e comunicazione, ci ha presentato le novità che l’azienda sta lanciando o lancerà sul mercato italiano e internazionale, sottolineando l’importanza di unire tradizione e innovazione ma con un focus ben preciso sulla sostenibilità lungo la filiera per arrivare ai prodotti e al loro pack.

Tra burro e dessert, le novità di Inalpi a Sial

La prima novità riguarda il burro, confezionato in un elegante vasetto di vetro con l’effigie di Antica Corona Reale. Inalpi propone sia il burro tradizionale che una versione salata, pensata per arricchire la colazione con un tocco di sapore in più. Il packaging, curato nei minimi dettagli, riflette l’attenzione dell’azienda per la qualità e la presentazione dei suoi prodotti.

Un’altra innovazione è rappresentata dai dessert in vasetto di vetro da 30 grammi, disponibili nei gusti cocco, latte e fragola. Questi dessert, ideali per la prima colazione, sono un esempio di come Inalpi riesca a coniugare tradizione e modernità, offrendo prodotti che rispondono alle esigenze dei consumatori contemporanei.

Un mascarpone in dirittura d'arrivo

Matteo Torchio ha poi parlato del nuovo mascarpone, un prodotto tradizionale italiano che Inalpi intende lanciare sul mercato francese entro la fine dell’anno o all’inizio del 2025, dandoci appuntamento a Marca 2025. Il mascarpone, ingrediente fondamentale per molti dolci italiani, sarà disponibile in un vasetto di carta totalmente riciclabile, con una capsula in alluminio e un coperchio in carta, a testimonianza dell’impegno dell’azienda verso la sostenibilità.

L’espansione internazionale di Inalpi non si ferma qui. L’azienda ha aperto filiali in Cina e in Francia, dove gestisce un business fiorente grazie alla qualità della materia prima e all’approccio tecnologico della produzione. La Francia, in particolare, rappresenta uno dei mercati più importanti per Inalpi, con una presenza significativa nei principali retailer del paese anche con