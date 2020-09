Il Viaggiator Goloso: a Calco e Oggiono lo store con il Cafè

Aggiornamento 8 settembre 2020

Prosegue l'espansione della rete dell'insegna il Viaggiator Goloso. L'ultima apertura, frutto dell'acquisizione di Unes di negozi ex Rex, è stata realizzata a Calco (Lc), in via Nazionale 16, su una superficie di 1.404 mq e con sette casse in barriera. In questo store è attivo il Cafè, l’angolo bar, caffetteria, gelateria aperto tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 22, con un'offerta che spazia dai gelati agli snack, dalle bevande calde e fredde ai centrifugati, insieme a panini, piadine e piatti freddi. In questo spazio saranno disponibili alcune delle preparazioni realizzate da Pica Milano. La struttura è inoltre dotata di un terrazzo predisposto per aperitivi, pranzi veloci o per un momento di relax, sfogliando i giornali e le riviste acquistabili presso l’edicola del bar. L'offerta dei freschi si articola nei reparti ortofrutta, macelleria, gastronomia, pescheria con prodotti ittici di prima scelta ma anche piatti pronti da cuocere, oltre alle varietà di pesce fritto proposto caldo, panetteria con pane fresco, prodotto con grani integrali e biologici macinati a pietra e lievito madre, sfornato ogni giorno direttamente nello store dopo una lievitazione naturale di due giorni. Infine il reparto pasticceria. Instore è presente il corner sushi e sashimi. Completa l'offerta l'enoteca. Il negozio impiega 130 addetti.

Questo è il primo punto di vendita a insegna il Viaggiator Goloso ad essere dotato anche del servizio Click&Collect che permetterà di prenotare la spesa tramite l’app il Viaggiator Goloso e recarsi presso lo store per pagarla e ritirarla nella fascia oraria prescelta.

Il punto di vendita di Oggiono

L'insegna ha recentemente inaugurato un supermercato anche a Oggiono (Lc), in via Milano 36, che fa parte del pacchetto di acquisizioni dei punti di vendita Rex. La struttura, aperta al pubblico tutti i giorni dalle 7.30 alle 22, si sviluppa su una superficie di 1.350 mq. Anche in questo negozio è stato inserito il Cafè. La tradizionale offerta dei freschi comprende i reparti macelleria, gastronomia, pescheria e panetteria, sia serviti che a libero servizio. Anche in questo store è presente un corner sushi e sashimi, con una proposta di cucina orientale. Nel reparto ortofrutta ampio spazio ai prodotti sfusi freschi, biologici e a Km zero, con attenzione alla stagionalità. Presente infine un angolo interamente dedicato a piante e fiori. Completa l'offerta l’enoteca con una proposta di etichette italiane e straniere e una selezione di birre. L'assortimento comprende anche il non food tra cui la linea Green Oasis Casa (prodotti ecologici per la cura della casa e del bucato).

I servizi

Il punto di vendita offre la possibilità di ritirare gli acquisti effettuati su Amazon, grazie alla presenza del Locker dedicato. Gli studenti universitari possono usufruire dello sconto del 10% sulla spesa. È inoltre possibile pagare anche con i principali buoni pasto.