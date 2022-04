Il Viaggiator Goloso e Quotidiana: l’accordo per potenziare le edicole

Si potenzia l'assortimento di Quotidiana grazie all'accordo con Unes che inserirà nella rete delle edicole i prodotti Il Viaggiator Goloso

L'accordo tra Unes Maxi spa (Finiper Canova Group Spa) e Finedi Asset Management spa Società Benefit prevede lo sviluppo della rete di edicole Quotidiana all'interno delle quali saranno disponibili i prodotti de Il Viaggiator Goloso. Quotidiana, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, sta ampliando la sua offerta come già successo nelle scorse settimane con l'inserimento del pane. Oggi fa un passo in avanti grazie alla sinergia con un'azienda strategica come Unes. Quotidiana è nata sul modello delle edicole parigine e ha iniziato a sperimentare il suo percorso a Milano con l'obiettivo di espandersi velocemente non soltanto nel capoluogo lombardo ma anche in altre importanti città italiane. Questa rete di edicole nasce già con la volontà di fornire una proposta food tra gastronomia e prodotti confezionati insieme a prodotti di parafarmacia e articoli per la casa e per la persona. Oggi questo percorso si sta potenziando con nuove e importanti collaborazioni.

"In meno di due anni dalla sua nascita, siamo riusciti a disegnare un concreto futuro per le edicole apportando capitali, competenze e visione. Prima l'alleanza con IGPDecaux, ora con il Viaggiator Goloso, passando anche per l'adesione di un investitore istituzionale. Il più grande investimento, finanziario e d'impresa, mai messo in atto per le edicole, patrimonio storico-strutturale del nostro Paese, è ora realtà. Ringrazio Rossella Brenna, amministratore delegato di Unes Maxi spa, per la dedizione e la concretezza che, fin dall'inizio, ha dedicato a questa progetto" dichiara Edoardo Filippo Scarpellini.