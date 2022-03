In occasione della Pasqua, il Viaggiator Goloso apre un temporary store a Scalo Milano Outlet & More, in via Milano 5 a Locate di Triulzi, con una selezione di prodotti del brand e proposte pasquali tra cui Colombe, dolci 100% vegetali, uova di cioccolato al latte o extra fondente. Inoltre saranno presenti le due novità nate dalla collaborazione tra il Viaggiator Goloso e la Veneranda Fabbrica del Duomo: lo speciale Uovo del Duomo e un’esclusiva Colomba di alta pasticceria firmata dallo chef stellato Gian Piero Vivalda. Acquistando i due prodotti, si contribuisce ai lavori di restauro della Cattedrale e si ha diritto a uno speciale sconto del 20% da utilizzare presso il Duomo Shop o su questo sito. Inoltre, all’interno dell’Uovo e della Colomba il Viaggiator Goloso è presente un coupon per l’ingresso omaggio alle Terrazze del Duomo, rispettivamente per 1 e 2 persone. Completano l'assortimento i prodotti del brand: dai biscotti farciti alle specialità sott’olio, dagli spaghetti al nero di seppia alle confetture.

Il negozio sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 21 a partire dal 5 marzo.