Il volantino digitale aumenta le visite instore di Bricocenter

Il volantino digitale Next adottato da Bricocenter in partnership con ShopFully aumenta il drive to store e l'interazione con i contenuti

Bricocenter ha adottato il volantino digitale e mobile first Next di ShopFully con il risultato di incidere sul drive to store e sul tempo che i clienti hanno dedicato alla lettura del volantino.

I dati del volantino digitale di Bricocenter

Il primo dato significativo per Bricocenter è l'incremento delle visite in negozio, +4,1% rispetto alla media delle attività svolte con altri formati di volantino nel 2023.

Migliorata anche l'interazione con i consumatori, con un tempo di lettura aumentato di +17 secondi rispetto ai formati digitali di drive to store utilizzati in precedenza da Bricocenter. Tra le caratteristiche del volantino Next c'è proprio la ricerca di una maggiore interazione e il desiderio di stimolare l'interesse grazie a contenuti più fruibili e accattivanti. Un formato nativo digitale, non derivato dalla carta, e studiato appositamente per la veicolazione in digitale.

“Siamo soddisfatti della partnership con ShopFully e delle performance registrate. Puntiamo a digitalizzare la comunicazione verso i consumatori e realizzare con loro un dialogo di valore. In questo senso, l’utilizzo del volantino nativo digitale Next si è dimostrato un passo verso la giusta direzione. La nostra missione è accompagnare i nostri clienti nel processo di acquisto in modo coinvolgente e originale, offrendo un’esperienza unica ed esclusiva”, ha dichiarato Paola Tamborini, digital marketing manager di Bricocenter Italia.