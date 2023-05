Illycaffè apre il suo 4° punto di vendita/locale in Piazza tre Torri, nel cuore dello shopping district Citylife a Milano

È il quarto flagship milanese quello aperto da illycaffè a CityLife con affaccio su Piazza Tre Torri, crocevia fondamentale dello shopping district che si sviluppa sotto i tre giganti dell'architettura verticale e dello skyline milanese, le Torri Pwc, Generali, e Allianz. Prosegue così il progetto di sviluppo nell’area milanese avviato nel 2015 dalla casa triestina fondata nel 1933.

Aperto tutti i giorni dalle 8 alle 21, oltre 80 posti a sedere, 75 mq+70 mq di area esterna, ​i​l nuovo illycaffè si caratterizza per l'ampiezza delle vetrate che creano una visuale simultanea tra spazio interno e ambiente circostante, catturando, ancora prima di entrare, l’attenzione del visitatore sullo scenografico candeliere che riunisce in una spirale sospesa la storia delle illy Art Collection le tazzine decorate da più di 125 artisti internazionali, trait d'union tra illy e l’arte contemporanea. I materiali naturali come il legno e i colori caldi in tonalità caffè rilassano l’atmosfera elegante del locale, che si propone come un caffè artistico e contemporaneo. Il grande bancone unisce la raffinatezza del marmo bianco al tipico frontale rosso illy. Accanto all’entrata il mosaico raffigura la celebre pubblicità realizzata da Xanti Schawinsky nel 1934 per illycaffè. Ricordiamo che tutto ciò che è made in illy viene arricchito di bellezza e arte, a cominciare dal logo, disegnato da James Rosenquist. Anche le macchine da caffè sono disegnate da designer di fama internazionale.

“Questo nuovo caffè illy è espressione della personalità e della filosofia della nostra marca -commenta Cristina Scocchia, ad di illycaffè-. Un ulteriore punto di riferimento sul territorio in cui il pubblico possa gustare un caffè illy e immergersi negli stimoli e nei mondi a esso indissolubilmente legati: l’arte, la cultura, il design e la qualità assoluta”.

L’offerta gastronomica di illy City Life presenta una gamma di preparazioni a base di caffè e sfiziosità per accompagnare tutti i momenti della giornata, dalle prime ore del mattino (caffè con la piccola pasticceria affidata a Maestri Pasticcieri partner illy), ai pranzi leggeri (light lunch), fino all’aperitivo. All'interno del locale, un angolo retail con selezione di prodotti firmato illy: macchine da caffè, tazze da collezione, accessori per la colazione, cioccolato, tè e confetture.