Pensata per offrire una pausa caffè agile, la nuova gamma di macchine per ufficio (illy SMART) lanciata da illycaffè spicca anche per il design: il colore nero dona uniformità ed evidenzia le linee essenziali delle macchine, con finiture opache per il corpo principale e lucide per i dettagli. Non mancano tocchi cromatici caratteristici come il rosso che caratterizza il fondo del logo illy e alcune linee sul frontale dei modelli. La nuova collezione è concepita per soddisfare le esigenze dei consumatori dei piccoli e medi uffici.

Disponibili in tre modelli, le macchine illy SMART sono made in Italy e rispondono a esigenze di preparazioni veloci. Il modello più piccolo, illy SMART10, si distingue per la compattezza della struttura; illy SMART50 è invece pensata per rispondere alle necessità di uffici più grandi: dispone di display con 3 volumi programmabili ed espulsione automatica della capsula, ed è inoltre disponibile in versione acqua calda illy SMART50W. Il terzo modello, illy SMART30, è adatto a ogni stile e tipologia di spazio di lavoro.

Azienda familiare italiana fondata a Trieste nel 1933, illycaffè produce un unico blend 100% arabica, combinando 9 delle migliori qualità al mondo secondo illycaffè. Ogni giorno vengono gustate 8 milioni di tazzine di caffè illy in oltre 140 Paesi, in bar, ristoranti e alberghi, nei caffè e negozi monomarca, a casa. Grazie alle sue innovazioni contribuisce all’avanzamento tecnologico nel mondo del caffè.

Con la creazione in Brasile, nel 1991, del Premio Ernesto Illy de qualidade sustentavel do cafè para espresso, illy ha contribuito alla condivisione del know-how e al riconoscimento ai produttori di un premium price per la migliore qualità secondo illycaffè. Dal 2016 attraverso il premio Ernesto Illy International Coffee Award, l’azienda triestina celebra i coltivatori di caffè al mondo che secondo illy hanno prodotto il miglior lotto di caffè sostenibile. Dal 2013 è regolarmente inserita nella lista delle World Most Ethical Companies. Nel 2021 è stata la prima azienda italiana del caffè a ottenere la certificazione internazionale B Corp.

Non meno interessante è la collaborazione di illy al mondo dell'arte applicata all'impresa, a cominciare dal logo, disegnato dall’artista James Rosenquist, fino alle tazzine che compongono la illy Art Collection, decorate da oltre 100 artisti internazionali.

Nel 2020 l'azienda, che impiega 1.291 persone, ha messo a segno un fatturato consolidato di 446,5 milioni di euro. A livello retail, ha circa 261 negozi monomarca in 40 Paesi del mondo. Nel 2021 Rhone Capital è entrato nel capitale di illycaffè con una quota di minoranza per accompagnare l’azienda nella sua crescita internazionale.