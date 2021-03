Illycaffè: una limited edition in esclusiva per Esselunga

Nei punti di vendita Esselunga sarà disponibile in esclusiva la limited edition di illycaffè nata per sostenere l'arte e i giovani talenti. Si tratta di un iconico barattolo in alluminio nel formato da 250 gr, firmato da Vittorio Marchetti, art & creative director marchigiano, trasferitosi a Milano da diversi anni. L'artista ha ricreato delle macchie di caffè digitalizzando una fantasia d’acquarelli su seta, in cui i colori caldi della terra si alternano a quelli della natura e dell’universo.

“Penso che il mio lavoro, possa essere paragonato a un’opera sinfonica -dichiara Vittorio Marchetti-. Un pensiero che segue un crescendo creativo. E quando più creativi collaborano insieme, si forma un’orchestra che produce qualcosa di magico, raffinato”.

La limited edition del 2021 propone 100% Arabica macinato, Intenso, con note di cacao e frutta secca, disponibile da marzo al prezzo consigliato di 6,90 euro.

Questa iniziativa è nata nel 2006 e negli anni ha visto susseguirsi vari artisti come James Rosenquist, Kiki Smith, Tobias Rehberger, Michelangelo Pistoletto, Gillo Dorfles, Sebastião Salgado, Robert Wilson.

La collaborazione tra illycaffè ed Esselunga giunge quest'anno alla sua terza edizione. “Siamo convinti che un’iniziativa come questa possa rappresentare oggi una delle occasioni ideali per sostenere le nuove generazioni e premiarne il talento in modo concreto” afferma Carlo Bach, direttore artistico di illycaffè.

“Il progetto di collaborazione con illy nasce dalla volontà di rendere esclusivo per i nostri clienti un prodotto iconico, legandolo al mondo dell’arte attraverso la valorizzazione del lavoro di giovani designer” sottolinea Laura Bacchiega, category manager di Esselunga.