In arrivo General Store by Walmart in partnership con Gateway

Il grocery americano Walmart alla prima esperienza con il micro-retail con General Store, per un’esperienza completa nella natura

Walmart annuncia l’apertura del primo General Store by Walmart in collaborazione con l’azienda Getaway che si occupa del posizionamento di cabine in punti strategici. Si tratta di piccole rivendite al dettaglio per aggiungere punti di vendita in avamposti di viaggio selezionati in tutto il paese, punti di snodo, e sarà la prima esperienza per Walmart di micro-retail. Walmart e Getaway hanno affermato che la partnership vuole aiutare a rendere i viaggi nella natura ancora più facili e convenienti. Il primo General Store verrà posizionato in Texas, a Wimberley vicino ad Austin e San Antonio.

I prossimi punti di vendita

“Collaborando con Walmart, siamo in grado di intensificare i nostri sforzi verso un pubblico più ampio e offrire ai nostri clienti più tempo libero -commenta Carlos Becil, Ceo di Geatway-, aiutandoli a prepararsi per i loro soggiorni e a godersi i comfort della natura una volta arrivati”. Walmart prevede l’apertura di altri quattro punti di vendita General Store entro la fine del 2022. Le località previste sono Moodus in Connecticut, Running Springs in California, Roscoe a New York e Osceola in Mossouri.

Le referenze in General Store by Walmart

Tra le referenze dei General Store ci saranno prodotti stagionali, che Walmart acquista da piccole imprese locali, e prodotti di uso quotidiano. Non mancherà l’attrezzatura da escursionismo, per attività ricreative e per i falò. Il catalogo sarà disponibile anche tramite la pagina Getawat shopping sul sito web di Walmart (https://www.walmart.com/shop/getaway). Becil precisa che la missione dell’azienda è aiutare le persone a disconnettersi e trascorrere del tempo di qualità nella natura dopo l’esperienza della pandemia.