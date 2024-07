Infojob cerca assaggiatori di gelati Maxibon

L'assaggiatore di gelati Maxibon per un giorno: questo il lavoro per cui cerca candidati Infojob

Esperienza minima non richiesta. Nessun titolo di studio. Contratto a tempo determinato. Impegno nella giornata, indifferente. Retribuzione 1.000 euro per una giornata di lavoro. Di quale offerta di lavoro si tratta? Di una delle più ambite probabilmente. L'assaggiatore di gelati. È questa la ricerca lanciata dal portale di annunci di impiego online Infojob in collaborazione con Maxibon, il famosissimo “sandwich gelato” prodotto da Motta e immesso sul mercato da Italgel nel 1989, successivamente passato a Nestlé dal 1993 e ora, a partire dal 2016, in casa Froneri.

Assaggiatore di Maxibon per un giorno

Spiega Simona Mantovani, brand manager di Maxibon: “Maxibon si caratterizza per la sua irriverenza e il suo stile fuori dagli schemi, ed è il marchio perfetto per sfatare il mito che il lavoro perfetto non esiste. Diventare assaggiatore o assaggiatrice di Maxibon per un giorno è un'occasione unica per scoprire cosa lo rende diverso dagli altri sandwich gelato”. A farle eco, rimarcando “l'eccezionalità” della ricerca di lavoro, anche il brand manager di InfoJobs, Nilton Navarro: “I lavori che abbiamo sempre sognato esistono realmente e noi di InfoJobs vogliamo dare visibilità proprio ad essi. Vogliamo far sì che le persone li provino e li sperimentino scoprendo un nuovo lato del mondo del lavoro”. Così la piattaforma di annunci di lavoro online, parte di Adevinta, insieme a Subito.it e Automobile.it, con oltre 7 milioni di utenti registrati, 5.000 aziende attive e 1.000 nuove offerte ogni giorno in 20 categorie, oggi ricerca colui o colei che potrà vivere questa singolare avventura professionale.

Quando

L’esperienza si svolgerà il 31 Luglio, in occasione del 35esimo anniversario del brand, in una location esclusiva in cui il candidato selezionato avrà la possibilità di partecipare a una degustazione guidata da uno dei professionisti del team di Maxibon e scoprire tante curiosità dei dietro le quinte del sandwich gelato più venduto in Italia.