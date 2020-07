InGrande si consolida nel Lazio

Il quarto punto di vendita dell’insegna nella regione è stato realizzato a Fiumicino (Roma) all’interno del Parco Commerciale Da Vinci Village. InGrande (Gruppo Tuo) è il format nato dall’intuizione dei fratelli Tonino e Massimiliano Faranda. Il primo store è stato realizzato un anno fa a Lavinio. Ad oggi la rete è composta da 10 negozi tra Toscana e Lazio.

L'offerta

Il maxistore, sviluppato su un’area di 1.500 mq, mette in evidenza la possibilità di una spesa veloce e conveniente con un assortimento per il 90% di derivazione italiana e al 100% da filiere controllate e si rivolge ai professionisti del settore horeca a cui dedica un’offerta di oltre 6.000 prodotti di marchi esclusivi e marchi noti ed offerte quotidiane e periodiche, tra cui 2000 prodotti in enoteca dove sono presenti 1.300 etichette italiane e 700 etichette di alcolici e superalcolici di provenienza nazionale e internazionale.

L’area freschi si articola nel reparto ortofrutta con consegne quotidiane per assicurare la freschezza e qualità delle referenze, insieme ai reparti di panetteria (con panificazione interna), gastronomia e macelleria, la cui prerogativa è il rispetto della cultura e delle tradizioni locali.

Fidelity card

L’accesso alle offerte è riservato ai possessori di card (da registrare gratuitamente sul sito o direttamente in negozio), che si differenziano in Card Family per i privati e Card Corporate per i professionisti.