In’s Mercato promuove la prevenzione con il Pink Camper

Un camper rosa farà tappa in sette città italiane per una campagna contro il tumore al seno promossa da In's Mercato, la rete discount presente in nove regioni con oltre 470 punti di vendita. Ad ottobre, mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione al femminile, l'insegna, grazie alla clinica mobile Pink Camper, regalerà a tutte le collaboratrici dell’insegna visite senologiche ed ecografie mammarie gratuite, effettuate da una squadra di professionisti sanitari specializzati.

Questa iniziativa si inserisce all’interno della campagna di empowerment femminile #Insperledonne sviluppata con la collaborazione di Amiche per la pelle, associazione fondata a Treviso per promuovere attività e campagne volte alla prevenzione oncologica del tumore al seno nelle aziende.

In's Mercato non è nuova a iniziative di questo tipo come raccontato in questo articolo.

Il viaggio del Pink Camper partirà il primo ottobre da Roma. Per la prima tappa farà da madrina la show girl Alessia Mancini. A seguire: domenica 3 ottobre a Bologna; martedì 5 ottobre a Genova; mercoledì 6 ottobre a Torino; giovedì 7 ottobre a Milano; venerdì 8 ottobre a Padova; sabato 9 ottobre a Venezia.