IN’s Mercato: il piano di espansione per il 2021

Per potenziare la propria presenza sul territorio, l'insegna IN's Mercato, catena discount del Gruppo Pam, programma un piano di sviluppo per l'anno in corso che prevede 90 restyling, 30 aperture e nuovi format come nel caso di IN's Pescheria con una proposta di specialità confezionate di mare che comprendono pesce, crostacei e piatti pronti.

“Nel 2020 abbiamo introdotto il reparto forno e l’ortofrutta sfusa -spiega Moreno Fincato, direttore generale di IN’s Mercato-. Vogliamo continuare ad offrire sempre nuovi prodotti al nostro cliente, conservando molto alta l’attenzione alla filiera e alla qualità. Il format IN's Pescheria si inserisce in questo contesto”.

Insieme alle attività di espansione della rete, saranno sviluppati anche programmi di sostenibilità e inclusività con azioni mirate a ridurre l’impatto sull’ambiente. Ne sono un esempio la nuova collezione di shopper in plastica riciclata all’80% con le illustrazioni del food artist Diego Cusano, e i pack dei prodotti che saranno sempre più green, o ancora il volantino certificato Pefc, cioè realizzato con materia prima da foreste gestite in modo sostenibile e da fonti controllate.

Sul fronte della comunicazione, IN's Mercato rinnova la collaborazione con Discovery all’interno del programma Cortesie per gli ospiti, in onda su Real Time (canale 31). Non ulimo proseguirà l’impegno a sostegno di realtà imprenditoriali e sociali.