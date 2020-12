Interspar di Sarmeola di Rubano: le novità in gastronomia

Aspiag Service Despar Nordest introduce alcune novità all'interno del punto di vendita Interspar situato a Sarmeola di Rubano, piccolo centro in provincia di Padova, locomotiva alimentare del centro commerciale Le Brentelle. Lo store propone ai consumatori piatti pronti preparati da cuochi all'interno del locale ampliando in questo modo offerta e servizi del negozio con la possibiltà di take away e consegna a domicilio.

L'offerta comprende piatti espressi e un menù di 15 pietanze preparate con ingredienti di qualità, molti dei quali appartenenti a produttori locali. Si tratta di piatti semplici e cibi della

tradizione, pensato anche nell'ottica di velocità e facilità di spesa in un momento come quello attuale acaratterizzato dall'emergenza sanitaria.

Per avviare questo progetto, l'azienda ha assunto tre persone, ma sono previsti ulteriori sviluppi in altri punti vendita di Aspiag Service Despar Nordest. Questo modello, infatti, potrebbe essere replicato in altre strutture della rete.