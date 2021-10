Intersport: primo concept store in sinergia con King

Ad Ancona apre un punto di vendita a insegna Intersport, realizzato in partnership con

King, situato all'interno del centro commerciale Conero, in via Scataglini 6. Si tratta di un'immagine rinnovata del format della catena che ha il dichiarato intento di "creare un legame emotivo con l’appassionato sportivo, attraverso piacevoli momenti di puro engagement". Il design del punto di vendita si sviluppa su ambientazioni contemporanee, linee minimaliste con un percorso che rende di facile individuazione i vari prodotti, distinti per discipline sportive e differenti categorie. Gli espositori sono progettati con materiali

innovativi ed una struttura flessibile a strati, derivata da materiali sportivi.

Il negozio propone un ampio ventaglio di servizi come nel caso degli experience point dove è possibile ricevere aiuto, consigli e informazioni. La Running Experience è, invece, una pedana che in pochi istanti, attraverso la scansione del piede, indica le scarpe più adatte per la corsa.

Il layout completamente rinnovato permette, fin dall’ingresso, di avere una visione ampia dell'offerta e delle novità di prodotto.

La presenza di Intersport Italia

L'insegna opera con una rete vendita di oltre 350 punti di vendita in Italia. Nel nostro Paese l'azienda è collegata da una partecipazione azionaria ed un accordo di licenza

del marchio ad Intersport International Corporation.