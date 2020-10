Io sono lucano: uno store per le eccellenze della Basilicata

Una vetrina con il meglio della produzione agroalimentare della Basilicata e un assortimento che spazia dai cereali alla carne, per proseguire con latte, olio, vino, ortofrutta, erbe officinali e miele. È la peculiarità del primo punto di vendita Io sono lucano realizzato a Potenza dalla cooperativa La nuova Aurora e legato al contesto del territorio. Si tratta di un marchio collettivo ideato da Coldiretti Basilicata promosso insieme ad Eni. Il marchio era già stato creato lo scorso anno, al brand oggi si unisce anche un luogo fisico nel quale poter proporre i prodotti direttamente ai consumatori con i quali instaurare un contatto diretto.

Lo store è situato in via Pretoria 237 ed espone le produzioni di duemila soci lucani. Il marchio rappresenta le caratteristiche del territorio, valorizza le produzioni locali e i suoi produttori ed è stato creato con l'intento di dare un'entità forte e comune all'agroalimentare lucano. Attraverso i prodotti, si sviluppa anche il racconto degli agricoltori, dei lavoratori e della filiera produttiva.

Le dichiarazioni

"L'apertura di questo primo store a Potenza rappresenta per noi non un traguardo, ma una prima tappa fondamentale per lo sviluppo dell'agroalimentare lucano a livello nazionale - evidenzia il presidente della cooperativa La nuova aurora, Rocco Pafundi- il nostro è un progetto molto ambizioso che mira a moltiplicare la presenza dei nostri store in regione e ad aprirne di nuovi anche in città come Roma e Milano”.

“Siamo consapevoli e motivati dall'unicità di questa iniziativa che rappresenta, sotto un unico marchio, tutti i prodotti delle sette filiere principali presenti in Basilicata -aggiunge il direttore della cooperativa, Francesco Perillo- e che mette insieme circa duemila aziende agricole".