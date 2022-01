Iper La grande i comunica puntando su fresco e produzioni proprie

In gdo puntare sul presentarsi come fornitori di fresco di qualità e artigiani della gastronomia è sempre più una tendenza e distinguo della comunicazione. Lo ha fatto Carrefour con il "mercato al buio", lo fa Esselunga posizionandosi come food company, ma anche Crai con le storie a chilometro vero e così via.

Da ultima, sul tema, arriva la campagna "Campioni del fresco" di Iper La Grande i, che utilizza un originale parallelismo in linea con la sponsorizzazione ufficiale da parte della catena della Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi).

Stesso impegno, diverse specialità: questo il concept del progetto che celebra i tratti in comune tra gli atleti Fisi (campioni di sci alpino, sci di velocità, combinata nordica e snowboard) e i dipendenti di Iper La grande i che lavorano nelle panetterie, pasticcerie e cucine interne. Al centro della comunicazione l’allenamento costante e la voglia di dare il massimo ogni giorno, che sia per una gara o per garantire un’offerta di alta qualità.

Quattro, in tutto, i soggetti della campagna che tocca tutti i canali proprietari di Iper La grande i, dal sito ai profili social, fino al volantino e alla comunicazione in punto di vendita.