Iper La grande i (Finiper Canova) gestirà Casa Milan Bistrot

Il ristorante dello storico Club calcistico rossonero si rinnova con una proposta culinaria firmata Iper

Il ristorante del club calcistico rossonero sarà gestito da Iper La grande i (Gruppo Finiper Canova). Casa Milan Bistrot, situato all’interno dell’headquarter del Milan, in via Aldo Rossi 8 a Milano, passa quindi in mano all'insegna con un'offerta di dolci e croissant di produzione Iper, centrifughe e spremute, insalate, panini, primi piatti e apertivi, preparati nei laboratori Iper di Milano-Portello. La struttura ospita anche il Museo Mondo Milan e il Casa Milan Store.

Il locale, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19, in occasione delle partite della prima squadra maschile nazionali e internazionali in casa o in trasferta, ospita fino a 180 posti a sedere, suddivisi tra l’area bar e l’area ristorante. Sarà lo stesso gruppo a occuparsi delle proposte catering in occasione di cene ed eventi privati organizzati all'interno del punto di vendita.

La ristorazione per Iper La grande i

La struttura completa il percorso di Iper La grande i nel mondo della ristorazione dove opera con l'insegna Ristò, recentemente soggetta a lavori di ammodernamento con un format evoluto che contempla anche il servizio al tavolo, i format Portello Caffè e Cremamore. A questi si aggiungono otto ristoranti tra cui: Musi Lunghi e La Veranda a Lonato, aperti rispettivamente nel 2012 e nel 2020; La Corte a Monza Maestoso, aperto nel 2019; Casa Portello a Milano Portello, aperto nel 2020; Le Terre a Rozzano, aperto nel 2021; Ventisette ad Arese, aperto nel 2021; Casa Grandate a Grandate, aperto nel 2022 e Macelér a Seriate, aperto nel 2023. Completano la diversificata offerta gastronomica di Iper La grande i.