Vinci con noi, il nuovo concorso di Iper La grande i

Fino al 23 giugno in palio 202 virtual card Iper sui prodotti a marchio Iper, INaturale e il Viaggiator Goloso

Un concorso che mette in palio 202 virtual card del valore di 5, 10, 20 e 100 euro e il super premio finale: una spesa per un anno del valore complessivo di 5mila euro. Questa la posta in palio nel concorso Vinci con noi di Iper, la grande i. L’iniziativa è riservata ai clienti titolari della carta vantaggi. Questi riceveranno un codice sullo scontrino per ogni 7 euro di spesa sui prodotti a marchio INaturale, il Viaggiator Goloso e Iper (ad esclusione dei prodotti gastronomia, panetteria e pasticceria, ortofrutta, banco servito di macelleria, salumeria e pescheria). Entrando nella pagina dedicata al concorso, sul sito www.vinciconnoi.iper.it, i clienti titolari della carta vantaggi potranno iniziare a giocare, muovendo un carrellino per prendere al volo i prodotti in caduta libera, facendo attenzione ad accaparrarsi solo quelli a marchio Iper, INaturale e il Viaggiator Goloso, che permettono di accumulare punti.

Iper, la grande i: Vinci con noi in modalità instant win o super premio finale

Il concorso Vinci con noi prevede due modalità di vincita: nella modalità instant win al termine di ogni partita, i clienti potranno scoprire subito se hanno vinto una delle 202 virtual card; nell’estrazione super premio finale, sulla base dei punti accumulati, i primi 100 classificati parteciperanno a un’estrazione per provare a vincere una delle 3 spese in palio per un anno del valore complessivo di 5mila euro per ogni super premio. Il concorso Vinci con noi si inserisce nelle attività del 2024 di Iper La grande volte a festeggiare il 50° anniversario di attività.