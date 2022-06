Iper La grande i produce la birra BellaFresca

Quattro ricette per la birra BellaFresca prodotta da Iper La grande i, l'insegna del Gruppo Finiper, proposta in bottiglia e alla spina

Una birra di produzione propria per Iper La grande i (Gruppo Finiper) che presenta BellaFresca, proposta in quattro varianti: Golden, Blanche, Apa e Bock, prodotta negli impianti presenti dal 2016 negli store di Seriate e Monza Maestoso. “La produzione di BellaFresca rappresenta un nuovo traguardo dove la passione per la produzione propria di Iper non si concretizza solo con la proposta gastronomica che da sempre ci contraddistingue, ma anche di beverage - commenta Ivano Cuozzo, direttore produzioni, somministrazioni e ristorazione Iper La grande i-. È un progetto ambizioso che rafforza il nostro posizionamento di produttori e non solo di distributori, nostra vocazione da quasi 50 anni, con quattro ricette di birra pensate per soddisfare ma anche sorprendere i nostri clienti”.

Quattro ricette BellaFresca

La birra, prodotta con materie prime selezionate, non pastorizzata né microfiltrata, è disponibile alla spina in tutti i punti di somministrazione Iper per accompagnare pizza, hamburger, primi, secondi e insalate. Iper La grande i ha pensato anche a varianti in bottiglia, a marchio Iper, con formato da 33 cl e vendute singolarmente. Quattro le ricette: la Golden è una birra chiara e di facile bevuta in stile inglese. ha una nota di crosta di pane donata dai malti che rende il finale morbido e una gradazione 4.6%; la Blanche è opalescente dal sapore dolce, speziato e lievemente acidulo con gradazione 4.3%; la Apa è ramata dalla schiuma tenue con gradazione 4.8%. I luppoli le conferiscono un aroma agrumato e tropicale; infine la Bock dal color rubino, orientata verso i sapori dolci dei malti tostati e caramellati. La schiuma è abbondante, persistente e color crema. La gradazione

alcolica è 5.9%.