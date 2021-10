Iper La grande i tra i vincitori della Milano Wine Week

Il progetto digitale Ti consiglio un vino – La tua guida digitale ha permesso a Iper La grande i di aggiudicarsi il premio della Milano Wine Week, nella sezione

retail. Il progetto vincitore propone un assistente alla vendita virtuale che aiuta il cliente nella scelta del vino attraverso alcuni semplici test utili per suggerire il prodotto più adatto tra più di 1.000 bottiglie presenti nella Cantina Iper. Il totem digitale è stato ideato insieme a VinHood, azienda specializzata in soluzioni digitali personalizzate. Dal suo ingresso in store è stato utilizzato da un numero crescente di clienti, l’80% dei quali completa il test per la selezione del vino e raggiunge la bottiglia scelta grazie al led lampeggiante dell’etichetta elettronica posizionata a scaffale.

Il progetto è tra le innovazioni studiate per migliorare la shopping experience nel punto di vendita di Iper Rozzano aperto a marzo 2021 e ora improntato verso soluzioni sempre più digitali.

L'assistente utilizza un linguaggio semplice, fa uso di test e contenuti innovativi, in modo da guidare il cliente tra le etichette in vendita. Attraverso la scansione del codice a barre, si può visualizzare la scheda dettagliata del vino, completa di suggerimenti per il menu e indicazioni su come servire al meglio il prodotto.

“Il mondo del vino è affascinante e parte della nostra cultura enogastronomica, orientarsi tuttavia può essere complicato e per questo nasce Ti consiglio un vino, che con un’interfaccia intuitiva e in pochi passaggi, aiuta anche i clienti meno esperti nella scelta delle etichette più adatte al contesto e al loro gusto” spiega Daniel Casadei, customer experience specialist e project manager del progetto, Iper La grande i.