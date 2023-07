Iper la Spesa attiva il nuovo catalogo premi

Il catalogo, disponibile fino al 31 dicembre 2023, è riservato ai possessori di carta Fedeltà Magnificard

Attivo il nuovo catalogo premi di Iper la Spesa, insegna del Gruppo Maiorana Maggiorino, operativo in Area Nielsen 3. Il catalogo, disponibile fino al 31 dicembre 2023, è riservato ai possessori di carta Fedeltà Magnificard e prevede articoli per i momenti di vita quotidiana per tutta la famiglia: dagli accessori per la casa al tempo libero, prodotti per i bambini e per gli animali. Il catalogo è consultabile anche su questo sito.

Come partecipare

Come da tradizione, l'iniziativa consente di raccogliere i punti con facilità (1 punto per ogni euro speso) e accedere ai premi. Ogni punto sarà accumulato presentando in cassa la carta Magnificard. Al raggiungimento del numero di punti necessario, si potrà ritirare il premio gratuitamente o aggiungere un contributo in euro, per un numero inferiore di punti raccolti. I premi potranno essere richiesti entro il 21 gennaio 2024.

In maniera continuativa i punti raccolti con Magnificard possono esser utilizzati anche come sconto. A fronte di una spesa minima di 20 euro, scalando 500 punti, si avrà diritto ad uno sconto di 3 euro. È possibile ritirare la carta fedeltà sia instore sia online.